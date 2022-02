Governo Regional presente amanhã no último adeus ao Comendador João Carlos Freitas

O Governo Regional da Madeira faz-se representar, através do director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Rui Abreu, no funeral do Comendador João Carlos Freitas, numa cerimónia fúnebre que acontece esta quinta-feira, 17 de Fevereiro, pelas 11 horas, na Igreja Scalabrini Fathers Church, em Londres.

“Um amigo estimado que a todos deixará saudades. Um verdadeiro embaixador da Madeira em Londres, que dedicou a vida às pessoas das Comunidades que muito o admiravam. Um homem de quem o Governo Regional muito se orgulha”. Foi assim que Rui Abreu começou por caracterizar o Comendador João Carlos Freitas, natural do Funchal, e residente no Reino Unido desde 1968, falecido aos 90 anos, no passado dia 20 de Janeiro.

Em 1983, João Carlos Freitas foi Delegado das Comunidades Portuguesas em Londres e, em 1984, foi eleito Conselheiro Permanente das Comunidades Madeirenses.

Nesse mesmo ano foi agraciado com o prémio de Valor Mérito das Comunidades Portuguesas, pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, tendo sido um dos membros-fundadores e Presidente do Clube ‘A Família’, em Londres.

Em 2013, foi-lhe atribuído o Grau de Comendador da Ordem de Mérito pelo Presidente da República.

Em 2016, foi designado, pelo Governo Regional das Madeira, Conselheiro da Diáspora Madeirense. Graças a este percurso de vida dedicado às Comunidades Madeirenses no Reino Unido, o Conselheiro da Diáspora Madeirense em Londres, foi distinguido, em 2017, pelo presidente do Governo Regional com a Insígnia Autonómica.

A 14 de Maio de 2021, o Governo Regional emitiu uma resolução de Governo, na qual “louva publicamente João Carlos Reis Freitas, pelas qualidades evidenciadas ao longo da sua vida bem como pela demonstração de um irrepreensível espírito de missão dedicado à causa pública, tornando-o justo merecedor do público louvor, que ora lhe é atribuído".

O louvor público foi entregue em mãos ao Comendador João Carlos Freitas, pelo Director Regional das Comunidades e Cooperação Externa, Rui Abreu, aquando a visita do governante a Londres em Maio de 2021.

“Por tudo aquilo que o Comendador João Carlos Freitas representa para a Madeira e para a nossa Diáspora, o Governo Regional fez questão de estar presente no último adeus a este grande Homem”, sublinhou.

Rui Abreu, aproveita a deslocação de dois dias ao Reino Unido para estar com a Comunidade Madeirense.

Hoje, pela manhã, vai estar em Bournemouth, uma cidade situada na costa sul de Inglaterra, onde reside uma pequena comunidade Madeirense. “É uma Comunidade pequena e relativamente recente, constituída por população jovem, a maioria oriunda dos concelhos do Funchal e de Câmara de Lobos”, explicou.

Tal como acontece em outras comunidades madeirenses residentes neste país, “parte dos madeirenses está profissionalmente ligada aos sectores da hotelaria e da restauração, enquanto outros constituíram os seus próprios negócios”, explicou. Rui Abreu visitará, então, vários negócios detidos por concidadãos madeirenses, e estará junto da Comunidade, regressando a Londres, no final do dia.

Amanhã, já na capital inglesa, o governante assistirá ao funeral do Comendador João Carlos Freitas, em representação do GR, e depois manterá contactos com os Conselheiros das Comunidades Madeirenses em Londres, estará em encontros com empresários e com outros membros da Comunidade, aproveitando, ainda para visitar algumas empresas de madeirenses. Na manhã de sexta-feira, regressa à Madeira.