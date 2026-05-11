Mário Soares visitou a Madeira enquanto Presidente da República há 36 anos

O Presidente da República visitou a Madeira, em 1990. Mário Soares foi recebido por praticamente todo o executivo madeirense, no Aeroporto de Santa Catarina, embora numa recepção "amena" em termos de efusividade.

Mário Soares assumia esperar que Alberto João Jardim aceitasse, dessa vez, o convite para um jantar de Estado, no Palácio da Ajuda, que iria homenagear o Presidente De Klerk, da África do Sul. Aliás, o Presidente da República considerava que a vinda do sul-africano a Portugal era também importante para a Madeira. Em causa estavam as boas relações com o país onde se encontravam cerca de 300 mil emigrantes portugueses, com uma forte comunidade madeirense.

Mário Soares, admitindo estar cansado pelas recentes viagens, referiu, nas suas primeiras palavras, no aeroporto de Santa Catarina, sentir “uma grande alegria” por voltar à Madeira, “uma Região de Portugal que tanto aprecio”, e garantiu que iria aproveitar para descansar algum tempo, disfrutando das “belezas aprazíveis da Ilha e do seu clima ameno”.

O Presidente da República iria presidir ao encerramento do Congresso Mundial de Escritores, que decorria no Funchal.