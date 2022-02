Associação do Caminho Real assinala 5.º aniversário com caminhada no Curral das Freiras

A Associação do Caminho Real da Madeira organizou ontem, no Curral das Freiras, a caminhada comemorativa do seu quinto aniversário, cumprido no passado dia 17 de Fevereiro, que contou com cerca de 30 entusiastas desta vertente de pedestrianismo cultural.

O evento iniciou-se, pelas 10 horas, na Eira do Serrado, com o professor da Universidade da Madeira, Domingos Rodrigues, a fazer uma palestra sobre as origens vulcânicas da ilha e, em particular do vale do Curral das Freiras.

Apesar das condições climatéricas pouco convidativas a actividades ao ar livre, a chuva e o vento deram tréguas e permitiram ao grupo descer pelo tapete basáltico do Caminho Real 27 até ao centro do Curral, onde os caminheiros ficaram a conhecer um pouco da história daquela população.

O final do percurso de 5km - que fez-se cruzando dois vales afluentes à Ribeira dos Socorridos, em direcção à Fajã Escura - culminou com um almoço comemorativo do aniversário da Associação, com iguarias típicas da localidade.

A próxima actividade da Associação está prevista para o próximo mês de Março.