Hasteada 9.ª bandeira verde no Centro de Convívio da Casa do Povo de Água de Pena

Foi hoje hasteada a 9.ª bandeira verde, no Centro de Convívio da Casa do Povo de Água de Pena, no concelho de Machico, referente ao programa Eco-Escolas.

Das 124 Eco-escolas galardoadas, oito são do concelho de Machico.

Após visita a alguns trabalhos realizados com recurso à reutilização de materiais, a secretária regional do Ambiente Recursos Naturais e das Alterações Climáticas, Susana Prada, felicitou a instituição e todos os seus utentes pelo “empenho mostrado e sucesso obtido”.

“Este centro de convívio é um excelente exemplo de aplicação de uma economia circular e de como podemos e devemos combater o desperdício. Os notáveis trabalhos de expressão plástica e de decoração com materiais reutilizados são prova disso”, disse.

O Centro de Convívio da Casa do Povo de Água de Pena, dirigido por Fátima Brito, promove a participação activa dos seniores para que se sintam capazes de exercer uma cidadania ambiental activa e consciente.

Os utentes daquele centro têm idades entre 37 e 92 anos.