Internamentos diminuem, 13.158 infecções e 28 mortes em Portugal

Portugal registou 13.158 novas infeções com o coronavírus SARS-CoV-2 nas últimas 24 horas, mais 28 mortes associadas à covid-19 e uma nova redução nos internamentos, indicou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim epidemiológico diário, hoje estão internadas 1.646 pessoas, menos 117 do que na terça-feira, enquanto nas unidades de cuidados intensivos estão 101 pessoas, menos 10, embora nem todos os internamentos se devam à covid-19, podendo ser motivados por outras patologias apesar da existência de infeção com SARS-CoV-2.

O número de casos ativos diminui hoje para 466.508, menos 1.370 do que na terça-feira, e nas últimas 24 horas foram dadas como recuperadas 14.500 pessoas, para um total de 2.732.009 desde o início da pandemia.

Nas últimas 24 horas deixaram de estar em vigilância 15.570 contactos, mas as autoridades de saúde ainda mantêm 459.334 pessoas nestas condições.

Desde março de 2020 foram infetadas em Portugal com o SARS-CoV-2 pelo menos 3.219.439 pessoas e foram declaradas 20.922 mortes associadas à covid-19.

Das 28 mortes com covid-19 nas últimas 24 horas, 11 aconteceram na região Centro, nove na zona de Lisboa e Vale do Tejo, seis na região Norte, uma no Alentejo e uma no Algarve.

Por idades, uma das pessoas com covid-19 que morreram nas últimas 24 horas tinha entre 50 e 59 anos, três entre 60 e 69 anos, três entre 70 e 79 anos e 21 tinham 80 anos ou mais.

A maior parte dos novos contágios foi diagnosticada na região de Lisboa e Vale do Tejo, com 4.745 infeções, seguindo-se o Norte, com mais 2.747, o Centro (2.647), o Algarve (917), o Alentejo (859), os Açores (799) e a Madeira (444).

Desde o início da pandemia, em março de 2020, a região de Lisboa e Vale do Tejo registou 1.140.700 casos e 8.689 mortes.

Na região Norte registaram-se 1.220.217 infeções e 6.406 óbitos e a região Centro tem agora um total acumulado de 481.948 infeções e 3.711 mortes.

O Algarve totaliza 131.220 contágios e 679 óbitos e o Alentejo soma 114.688 casos e 1.168 mortos por covid-19.

A Região Autónoma da Madeira soma desde o início da pandemia 76.070 infeções e 184 mortes e o arquipélago dos Açores 54.596 casos e 85 óbitos.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

De acordo com DGS, foram contabilizados 1.499.466 casos de infeção em homens e 1.717.190 em mulheres, havendo 2.864 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Desde março de 2020 morreram 11.002 homens e 9.920 mulheres de covid-19.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China.

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.