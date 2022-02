Farmácia do SESARAM tem novo ambulatório

"O Núcleo Farmacêutico do SESARAM tem um novo ambulatório", deu conta o gabinete de comunicação do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira.

O antigo núcleo foi transferido do 1.º andar para a rés-do-chão do mesmo prédio, onde já funcionava (no edifício em frente ao Serviço de Urgência).

"A transferência deu-se no fim-de-semana e foi fruto de um trabalho colectivo entre o Núcleo Farmacêutico, o Núcleo de Instalações e Equipamentos e o Núcleo Informático do SESARAM, num tempo record de 24 horas após aprovação pelo Conselho de Administração", revela a mesma nota.

A mudança tem como vantagem imediata "uma maior acessibilidade aos medicamentos por parte dos utentes deixando de ser necessário o recurso ao elevador ou às escadas e ainda a possibilidade de acesso em cadeira de rodas", destaca o SESARAM.

Devido ao aumento da área do novo ambulatório, foi também criado um balcão de atendimento em simultâneo de duas pessoas, bem como uma sala para atendimento personalizado, onde os utentes serão monitorizados relativamente à adesão terapêutica e à possibilidade de reações adversas ou mesmo interacções.

"Além de recomendações relativamente aos cuidados a ter com a medicação que levam: plano terapêutico, forma de administração, interações com alimentos e condições de armazenamento", detalha o comunicado.

Novo espaço para ensaios clínicos

Além das valências já referidas, neste mesmo espaço, foi criada uma outra sala para armazenamento e dispensa de medicamentos em ensaio clínico (vulgo medicamentos experimentais).

Os ensaios clínicos, de acordo com o Infarmed, “são estudos conduzidos no Homem destinados a descobrir ou verificar os efeitos de um ou mais medicamentos experimentais”, sendo que o “Infarmed autoriza a realização destes estudos, monitorizando a segurança da utilização dos medicamentos experimentais, e garantindo o acompanhamento dos mesmos de acordo com a legislação aplicável”.

Esta é uma área em que o SESARAM prevê um crescimento para os próximos tempos, apontando que "estão neste momento a decorrer dois ensaios e está a ser avaliada a entrada de mais dois ensaios".

"Aguarda-se ainda, num futuro próximo, a aprovação de outros ensaios clínicos que serão afectos também à RAM", refere ainda o serviço.

A equipa

O SESARAM dá conta que o Ambulatório Geral da Farmácia tem uma equipa de cinco farmacêuticos, liderada pela Farmacêutica Especialista em farmácia Hospitalar, Beatriz Fernandes, e um administrativo que também dará apoio ao Ambulatório da Hemato-oncologia situado junto ao Hospital de dia, "no que diz respeito à distribuição em proximidade, quer em casa dos utentes, quer nos Centros de Saúde da sua área de residência".

18,6 milhões em ambulatório hospitalar

A mesma nota recorda ainda que, em 20121, o ambulatório hospitalar do SESARAM – geral e oncológico – dispensou 18,6 milhões de euros em 2021, representando este valor 43%dos custos com medicamentos.

Pretende-se, desta forma, ter uma maior proximidade com os utentes, baseada na confiança e prestação de cuidados de saúde de excelência centrados no doente, garantindo a eficácia, a segurança e qualidade do medicamento de acordo com a legis artis.

Contactos

De referir ainda que os contactos telefónico e o endereço eletrónico dos ditos serviços ccontinuam iguais:

Ambulatório:

Correio Eletrónico: [email protected]

Telef: 291 705 613

Hemato-oncologia:

Correio eletrónico: [email protected]

Telef: 291 710 289