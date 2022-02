O Nacional perdeu esta tarde (1-0), no Estádio Pina Manique, em Lisboa, com o Casa Pia, em partida da 23.ª jornada da II Liga de futebol.

O único golo do jogo foi apontado por Vasco Fernandes, no período de descontos da primeira parte (45+2).

Com este resultado, os lisboetas consolidaram a liderança da II Liga, agora com 46 pontos, mais dez que o Nacional, que se mantém com 36.