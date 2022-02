Centro de Dia da Quinta Grande passa para a gestão da Casa do Povo

Casa cheia para assistir à tomada de posse dos Órgãos Sociais da Casa do Povo da Quinta Grande, sendo que utentes e amigos da instituição estiveram presentes na renovação do mandato de Darwin Nunes, como presidente da Casa do Povo local.

Durante a sua intervenção, Darwin Nunes destacou o “carinho especial” que tem por esta instituição e foi por esse mesmo “amor à camisola” que decidiu aceitar, há quatro anos, o convite da presidente da Assembleia Geral, Sónia Pereira, para dirigir os destinos desta casa.

Com a equiparação da Casa do Povo a Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), uma das grandes “bandeiras” do mandato anterior foi alcançada - “um passo muito importante, tendo em conta os projectos que temos e pretendemos abraçar”, destacou o presidente recém-empossado.

E foi exactamente este “passo importante” de alterar os estatutos para IPSS que permitiu a Darwin Nunes dirigir o pedido especial ao Governo Regional de passar a gestão do Centro de Dia, hoje sob a alçada do Instituto de Segurança Social da Madeira, para a Casa do Povo.

Em representação do presidente do Governo Regional, esteve a Secretária Regional, Rita Andrade, que, prontamente, aceitou a solicitação da Casa e fez questão de ir mais além ao afirmar que já tinha conhecimento desta pretensão da instituição e, por esse mesmo motivo, foram efectuados contactos para proceder à passagem da gestão para a Casa do Povo.

“Esperamos que se concretize ainda este ano, mas se não for possível, por uma questão de procedimentos legais, será logo no início do próximo ano. Com o apoio da Segurança Social que vos transfere a verba e a gestão passa a ser vossa. Vemos muito bem essa gestão local. A experiência diz-nos que é uma gestão muito mais eficiente e vemos com bons olhos o desafio lançado, pelo que o mérito é todo vosso. O Governo Regional aceita este desafio porque vê nesta Casa, pelo excelente trabalho que tem realizado, competência e dedicação para gerir o Centro de Dia”. Rita Andrade, secretária regional

A Casa do Povo da Quinta Grande apoiou, em 2021, nas suas diversas respostas sociais 691 utentes.