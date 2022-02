CMF reforçou limpeza devido às condições meteorológicas dos últimos dias

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) reforçou os trabalhos no centro da cidade, recorrendo à utilização de viaturas pesadas autovarredouras e máquinas sopradoras, que têm ajudado a combater o forte vento que se tem verificado nestes dias.

Os veículos camarários têm tentado recolher o maior número possível de galhos de árvores e de folhagens acumuladas, principalmente nas grelhas de escoamento de águas pluviais.

De acordo com a autarquia funchalense, "as sarjetas são, sem dúvida, uma das grandes preocupações nestes dias, uma vez que as folhagens e pequenos resíduos são encaminhados para o seu interior e, rapidamente, as deixam cheias, pelo que tem havido por parte do Departamento de Ambiente da CMF a preocupação em limpá-las constantemente, de modo a evitar possíveis inundações com a mínima precipitação".

A CMF enaltece, por isso, o trabalho incansável dos "trabalhadores do serviço de limpeza urbana do Departamento de Ambiente". Todos os dias, os trabalhos têm começado às 07h00 e terminado às 03h00.

A par destes trabalhos extra, a CMF tem mantido todos os restantes trabalhos de limpeza habituais.