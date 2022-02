CMF assinala Dia Mundial da Luta contra a Homofobia, Transfobia e a Bifobia

A Câmara Municipal do Funchal vai hastear no Edifício dos Paços do Concelho, no dia 17 de Maio, a bandeira arco-íris, que representa a comunidade LGBTI, para assinalar o Dia Internacional da Homofobia, Transfobia e Bifobia.

A autarquia pretende contribuir para a prevenção e combate contra qualquer forma de violência e discriminação das pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e intersexo, assim como afirmar o papel das entidades públicas no caminho para a igualdade.

A data é celebrada desde que a Organização Mundial de Saúde retirou, em 1990, a homossexualidade da lista de doenças CID 10, onde figurava como uma doença mental, numa importante decisão para a compreensão da homossexualidade enquanto identidade sexual própria.

Para além do hastear da bandeira, a CMF promoverá, até 30 de Julho, vários debates públicos sobre esta temática e associa-se à comissão organizadora do Madeira Pride, para a realização da habitual Marcha, que este ano será retomada a 8 de Outubro.