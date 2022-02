Victor Prior vinca necessidade em obter dados meteorológicos mais imediatos na Madeira

As 21 estações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) recolhem informações “de 10 em 10 minutos”, mas o sistema de transmissão de dados “só” emite “de hora em hora”.

Por esse motivo, o delegado regional do IPMA, Victor Prior, assume “ser necessário obter essa informação” com outra regularidade, tendo até avançado com um exemplo recente: a situação meteorológica do dia 29 de Janeiro de 2022, em Santana, que em três horas foram registados cerca de 120/mm.

“Às 19 horas, a precipitação era de 0/mm, mas depois quando fui ver às 20 horas já eram 40/mm, que foram registados entre os períodos de 10 minutos. Só depois consegui comunicar à Protecção Civil e emiti os avisos metereológicos”, precisou, indicando que os equipamentos necessários – sistemas de aquisição e transmissão de dados - carecem de “algum investimento, mas que não se trata de “um investimento avultado”.

Apesar destes equipamentos estarem espalhados pela ilha, o IPMA continua a ter pessoas a trabalhar “24 horas por dia, porque os equipamentos, embora sejam automáticos, têm de ter alguém a olhar para eles”.

Em termos operacionais precisamos de pessoas que possam interpretar. Continua a ser necessário ter pessoas a trabalhar 24 horas por dia para saber analisar, interpretar e comparar os dados que chegam – sobretudo quando temos valores de 21 estações, na Madeira. Victor Prior

Palavras do delegado do IPMA na Madeira, Victor Prior, à margem do XVII Colóquio CIE-UMa: Educação e Desenvolvimento Comunitário, numa comunicação livre dedicada ao tema ‘Registos Meteorológicos que marcaram a Madeira em 2021’.

O delegado do IPMA considerou ainda que as alterações climáticas vieram alterar alguns dos modelos previstos para o clima e que importa, por isso, uma monitorização mais "constante", bem como profissionais capacitados para essa mesma análise e posterior comunicação/alerta às entidades e população.