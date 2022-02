CMF realizou operação de limpeza no Bairro de Santo Amaro

O Departamento de Ambiente da Câmara Municipal do Funchal cumpriu, na passada quarta-feira, com mais uma operação de limpeza, integrada na Campanha de Limpeza em Bairros Sociais, desta vez, no Bairro de Santo Amaro.

Esta operação de limpeza contou com cerca de 15 trabalhadores da Divisão de Limpeza Urbana, que executaram trabalhos mais exaustivos que os habituais, incluindo recolha de monstros (resíduos de grandes dimensões), varredura e monda dos arruamentos públicos, lavagem de contentores e desratizações. Só com estes trabalhos foram recolhidos cerca de 1.500 kg de resíduos.

Durante este ano estão agendadas um total de 23 campanhas/intervenções em 12 bairros sociais diferentes. Ou seja, haverá uma campanha de limpeza num bairro social de 15 em 15 dias, sendo que a próxima está agendada para o dia 23 de Fevereiro no Bairro dos Viveiros e no Bairro das Romeiras, em simultâneo.