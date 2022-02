Limpeza, Desinfeção e Sanitização de ambientes: qual é a diferença?

Existem dois conceitos distintos que muitas vezes são confundidos: a limpeza e a desinfeção.

Pode limpar sem desinfetar.

Mas nunca poderá desinfetar sem limpar, pois se o tentar fazer estará apenas a perder o seu tempo e energia.

É importante limpar ou remover toda a sujidade visível antes da desinfeção. A limpeza remove a sujidade solta, preparando a superfície ou o objeto para ser desinfetado.

Produtos de limpeza e desinfeção



Em relação aos produtos de limpeza e desinfeção, os estabelecimentos devem assegurar-se que:



• De forma a serem tomadas as medidas necessárias para proteger a saúde e o ambiente e garantir a segurança nos locais de trabalho, é necessário ter no estabelecimento as fichas técnicas e as de dados de segurança dos produtos, que constam no plano de higienização e desinfeção;



• Devem ser cumpridas as indicações do fabricante e instruções nos rótulos dos produtos e nas fichas de segurança;



• Os produtos químicos devem estar devidamente rotulados, fechados e conservados nas suas embalagens de origem, de modo a evitar o risco de contaminação de alimentos;



• Os produtos químicos devem ser armazenados fora das áreas onde são manuseados os alimentos, em local fechado e devidamente identificado, fora do alcance de crianças ou de pessoas com necessidades especiais;



• Os desinfetantes mais utilizados são: detergentes desinfetantes, numa composição de 2 em 1, para agilizar o trabalho.

Há também indicação que podemos utilizar lixívia, mas este produto é prejudicial às nossas vias respiratórias e ao ambiente, além de que, se não for bem utilizada, pode manchar a roupa e alguns materiais;



• As partes metálicas das superfícies ou as que não são compatíveis com a lixívia, devem ser desinfetadas com álcool a 70% ou outro produto compatível, para evitar a corrosão ou danificação;



• Ao aplicar estes produtos, deve sempre abrir as janelas para arejar e renovar o ar, ajudando também a secar mais rapidamente as superfícies.

A Sanitização de ambientes é o processo que visa assegurar as melhores condições higiénicas, deixando o ambiente mais seguro. Uma higienização do espaço.

A sanitização combate a disseminação de alergias e doenças respiratórias, como bronquite, asma, rinites e resfriados. Esses e outros desconfortos são provocados pelos agentes patogénicos microscópicos.

O procedimento também proporciona uma sensação de leveza e bem-estar. Isso porque o acumular de bactérias, vírus e outros microrganismos impede que se viva uma rotina plenamente saudável.

