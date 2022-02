Últimas quatro chegadas de aviões desta noite na Madeira canceladas devido ao vento

Os últimos quatro voos que deviam chegar esta noite ao Aeroporto da Madeira foram cancelados devido às más condições meteorológicas no nosso arquipélago. Estavam previstos dois voos da TAP e outros tantos da Easyjet oriundos de Lisboa e do Porto mas que nem chegaram a levantar nos aeroportos de origem.

Foram cancelados os seguintes voos: EJU7605 (Easyjet oriundo de Lisboa) e EJU7585 (Easyjet oriundo do Porto), ambos com chegada à Madeira prevista às 20h30; TP1691 (TAP vindo de Lisboa) com chegada programada para as 20h35; e ainda TP1715 (TAP oriundo do Porto) que devia aterrar pelas 23h10. Em consequência destes cancelamentos, não se realizam naturalmente as quatros viagens de regresso ao continente que estavam agendadas.