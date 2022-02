Detidos por tráfico de droga no Funchal ficam em prisão preventiva

Os três homens que foram detidos pela Polícia Judiciária por tráfico de droga, no Funchal, vão aguardar julgamento em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela.

Os arguidos, dois de 27 e um de 44 anos, foram hoje ouvidos em primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca da Madeira, onde lhes foi aplicada a medida mais gravosa do Código Penal.

Ficaram indiciados de um crime de tráfico de estupefacientes agravado.

A detenção ocorreu no concelho do Funchal, tendo sido apreendida uma quantidade de heroína, susceptível de corresponder a cerca de 63.800 doses individuais e haxixe suficiente para cerca de 76.700 doses individuais, informou a PJ num comunicado emitido, dando conta de que a droga estava dissimulada no interior de colunas de som.