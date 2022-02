Chuva e vento já atingiram valores de aviso amarelo

Os efeitos em terra do ‘mau tempo’ anunciado – precipitação e vento - já se fazem sentir neste início de noite. A chuva já caiu em praticamente em toda a Região – até às 23 horas a excepção era a estação meteorológica do Monte -, tendo sido mais significativa nas regiões montanhosas, em particular nas Achadas da Cruz/Lombo da Terça, onde a quantidade extrema na hora de maior intensidade atingiu registo de aviso amarelo (14,2 mm/1h).

O vento também aumentou de intensidade na última hora e volta a fustigar a zona do Aeroporto da Madeira, onde já foi registada rajada de até 76 km/h (corresponde a aviso amarelo) e vento médio aumentar para 50,4 Km/h.