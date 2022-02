Três detidos por tráfico de droga escondida em colunas de som na Madeira

Três indivíduos, dois de 27 e um de 44 anos, foram detidos pela Polícia Judiciária por tráfico de estupefacientes.

A detenção ocorreu no concelho do Funchal, tendo sido apreendida uma quantidade de heroína, susceptível de corresponder a cerca de 63.800 doses individuais e haxixe suficiente para cerca de 76.700 doses individuais, informou a PJ num comunicado emitido, dando conta de que a droga estava dissimulada no interior de colunas de som.

Os detidos irão ser presentes às autoridades judiciárias competentes para eventual aplicação de medida de coacção tida por adequada.