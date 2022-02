Rapaz esfaqueado em Câmara de Lobos

Um rapaz de 27 anos foi agredido com uma arma branca em Câmara de Lobos. A agressão ocorreu esta tarde, tendo a vítima sofrido um corte na zona da cabeça.

Foi também atingido com socos no corpo, tendo ficado com ferimentos de alguma gravidade, motivo pelo qual foi assistido pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

A PSP tomou conta da ocorrência.

Este é o segundo esfaqueamento no concelho num espaço de uma semana. Na passada sexta-feira, um outro homem foi também esfaqueado em Câmara de Lobos, junto ao Largo da Autonomia.