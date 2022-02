Areeiro fustigado por chuva intensa e rajadas acima dos 100 km/h

Foi persistente e muito significativa a chuva caída durante a noite, que foi também muito ventosa, em especial nas regiões montanhosas da ilha da Madeira e em particular na zona do Areeiro. Nestes picos altos a precipitação acumulada durante toda a noite ultrapassou os 100 litros por metro quadrado (mm), tendo sido mais significativa entre as 23:00 e as 05:00 ao atingir quantidade extrema de 85,8 mm/6h, no Chão do Areeiro, valor condizente com aviso vermelho. Mais acima, no Pico do Areeiro, verificou-se a mesma situação meteorológica de risco extremo, com a chuva a atingir 77,8 mm/6h.

Além da ‘carga de água’, juntou-se o vento muito forte, tendo sido registada (até às 08:00) rajada de até 108 km/h no Chão do Areeiro (única das duas estações meteorológicas no Areeiro dotada de anemómetro).

A estes dois factores climáticos que haviam motivado a emissão de avisos amarelos, destaque também para a baixa temperatura do ar, que ao início da manhã de hoje, registava 0.1 ºC de temperatura mínima no Pico do Areeiro (propícia à queda de neve, conforme também previsto poder ocorrer).

Em toda a rede de estações meteorológicas do IPMA na Madeira (20 na Madeira, 1 em Porto Santo) as quantidades de precipitação registadas durante a noite proporcionaram os dois registos referenciados de aviso vermelho/6h, três registos de aviso laranja (Bica da Cana/6h, Pico Alto/6h e Pico do Areeiro/1h) e oito registos de aviso amarelo (Santo da Serra/6h/1h; Achadas da Cruz/lombo da Terça/6h/1h; Chão do Areeiro/1h; Bica da Cana/1h; Pico Alto/1h; São Vicente/1h).

Em relação ao vento, foram registados valores de aviso amarelo em cinco estações meteorológicas, entre as quais a do Aeroporto da Madeira, que ao início da madrugada registou rajada de até 87 km/h. Os outros locais fustigados pelo vento forte, além do Chão do Areeiro e Santa Cruz/Aeroporto, foram o Pico Alto (92 km/h), Caniçal/Ponta de São Lourenço (86 km/h), e Ponta do Pargo (81 km/h).