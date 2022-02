Detido procurador por suspeita de envolvimento em tráfico de armamento e munições

As autoridades venezuelanas detiveram um procurador auxiliar do Ministério Público do estado de Falcón, a 505 quilómetros a oeste de Caracas, por alegado envolvimento em tráfico de armamento e munições, foi divulgado no domingo.

A detenção foi realizada por elementos dos serviços de informações militares e ocorreu no estado vizinho de Lara, a cerca de 436 quilómetros a oeste da capital venezuelana.

A operação de detenção foi confirmada pelas autoridades locais, que divulgaram uma fotografia em que o procurador auxiliar, identificado como José Adbel Linárez, surge acompanhado por dois agentes policiais.

Na mesma imagem, é também visível uma mesa com armamento e munições que foram apreendidos.

Na fotografia aparece ainda uma viatura de cor preta, propriedade de José Adbel Linárez, que em julho de 2020 foi denunciado por permitir que militares efetuassem uma rusga a uma residência sem uma ordem judicial.

As autoridades não indicaram a proveniência do armamento e das munições apreendidos na operação, nem se pertencem às Forças Armadas Venezuelanas.