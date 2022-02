Homem detido por tráfico de automóveis roubados em França

Um homem foi detido na região de Lisboa por fazer parte de uma rede de tráfico de automóveis roubados em França, que voltavam a ser vendidos depois de alteração dos respetivos números identificativos e matrículas, anunciou hoje a PJ.

Segundo a PJ, o homem, estrangeiro, com 23 anos, foi detido pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo em flagrante delito por falsificação ou contrafação de documentos e de recetação, no âmbito de uma investigação que teve origem já este ano.

"O arguido detido fará parte de um grupo criminoso que se dedicará ao furto e falsificação de veículos automóveis, a nível transnacional, com posterior reintrodução no mercado", acrescentou a PJ.

Este arguido foi relacionado com diversos crimes de furto qualificado de viaturas ocorridos em França, às quais eram depois alterados os seus elementos identificativos, designadamente o número de identificação do veículo (VIN) e a matrícula, em Portugal.

Além da detenção, a PJ apreendeu ainda três automóveis de gama alta que já tinham elementos identificativos falsificados e que tinham sido dados como furtados em França.

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada prisão preventiva como medida de coação, suscetível de conversão em prisão domiciliária com vigilância eletrónica.