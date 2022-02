'Confiança destaca mais 1,4 milhões investidos na reflorestação

Para assinalar os 12 anos da aluvião de 20 de Fevereiro de 2010, os vereadores eleitos pela coligação 'Confiança' na Câmara Municipal do Funchal (CMF) subiram ao Parque Ecológico do Funchal, abordar o tema da segurança da cidade.

"Nos últimos anos, o a CMF investiu mais de 1,4 milhões de euros na reflorestação de 407 hectares desta área sobranceira à cidade, onde estão a ser plantadas 288 mil árvores", como forma de mitigar o risco de cheias e de aluviões, destaca a 'Confiança' em nota de imprensa.

Durante a visita, a vereadora Cláudia Dias Ferreira alertou para a importância de “manter as estratégias de gestão que promovam as taxas de infiltração de água no solo e o controlo do escoamento superficial, de modo a reduzir os riscos de erosão e de aluviões”, lembrando o investimento que o executivo liderado por Miguel Gouveia em "projectos de rearborização e beneficiação dos espaços florestais, localizados no Parque Ecológico do Funchal".

Por seu turno, o vereador Amílcar Nunces, referiu que “a gestão de riscos exige uma abordagem integrada que inclui um ordenamento do território eficaz, complementado com intervenções estruturais em locais onde o risco é maior e não pode ser significativamente reduzido por outras vias, sendo que a concretização desta abordagem exige a integração de diversas áreas da gestão do território”.

A vereadora Cláudia Dias Ferreira defendeu ainda que “a protecção da cidade deve continuar a ser uma prioridade quer na vertente de investimento na formação e sensibilização dos cidadãos na área da protecção civil, quer no investimento nos recursos naturais nas encostas sobranceiras à cidade que mitigam os riscos”.