Caso da queda da grua avança para julgamento em Abril

Bom dia.

A manchete do DIÁRIO de hoje vai para o caso da queda da grua instalada para a construção da Cota 500, no Laranjal. A família de uma das vítimas mantém o único processo judicial pendente da aluvião de 20 de Fevereiro de 2010. O Governo Regional, as construtoras e seguradores vão sentar-se no banco dos réus.

Passaram 12 anos das grandes cheias de 20 de Fevereiro, e o biólogo Hélder Spínola critica “intervenções que não diminuíram o risco que corremos”. Aponta o dedo à “engenharia pesada” na correcção das ribeiras e defende que o custo-benefício justificava “relocalizar infra-estruturas”.

Leia, também, na edição de hoje sobre os 3,4 milhões aplicados para cumprir uma promessa da autarquia de São Vicente, que lança concurso público para requalificação dos pavimentos de um conjunto de estadas.

Em destaque, ainda, o novo subsídio social de mobilidade a entrar em vigor em 2023, com Carlos Pereira a garantir que o Governo Regional reagiu a proposta de diploma; a ponte aérea da TAP para a Madeira que retoma hábitos perdidos; e Berardo que perde uma acção para recuperar bens, com o Tribunal de Lisboa a manter a penhora.