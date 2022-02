Madeirense Nuno Correia estreia-se na Baja TT Montes Alentejanos

O piloto madeirense Nuno Correia defenderá as cores da Região no Campeonato Nacional de Todo Terreno de 2022 aos comandos da sua Suzuki LTR 450, modelo com o qual o piloto foi campeão regional de todo terreno na classe de quads.

Após duas participações na emblemática prova de Portalegre, e com o apoio da Associação de Motociclismo da Madeira e do Motor Clube da Madeira, o piloto cumprirá em 2022 todo o campeonato nacional, ambicionando ainda fazer algumas provas pontuáveis para o campeonato europeu da modalidade.

Esta foi a oportunidade que o piloto encontrou para cumprir a totalidade do campeonato nacional, ambicionando terminar no top 3.

Nas participações que o piloto de São Martinho fez nas provas de Portalegre, ficou posicionado no top 10 de uma corrida competitiva e com uma nível de participação acima da média.

A Baja TT Montes Alentejanos decorre a partir de hoje e durante o fim-de-semana na zone de Beja. No total o piloto irá percorrer 273 km em sectores selectivos, competindo assim na classe TT Q, destinada às moto4.