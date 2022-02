MPT defende aumento do salário mínimo regional para 800 euros

"Trabalhar na Região não é escudo contra a pobreza" refere o Partido da Terra (MPT) Madeira em nota enviada à comunicação social esta sexta-feira, 18 de Fevereiro.

Em causa está uma análise ao Plano de Desenvolvimento Económico e Social da Região Autónoma da Madeira 2030, em que o partido ressalta alguns tópicos: "Rendimento médio mensal líquido da população empregada por conta de outrem (+3,9 %, entre 2013 e 2019), fixando-se no final de 2019 em 804€ (88,4 % do montante médio nacional)"; “Em 2018, de acordo com o Inquérito às Condições de Vida e Rendimento, o risco de pobreza ou exclusão social atingia cerca de 71 mil pessoas (31,9 %), com ligeiro agravamento (32,2 %), em 2019. O 'Risco de pobreza após transferências sociais' atingia 27,8 % da população e 16,7 % da população empregada com 18 e mais anos de idade”.

O MPT conclui que, na Região, o facto de estar empregado "não exclui muitos trabalhadores de uma situação de pobreza" e considera necessário aumentar o salário mínimo regional para 800 euros/mês.