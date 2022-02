Projecto ‘FENIX’ estreia-se no Museu Henrique e Francisco Franco

Nos próximos dias 25, 26 e 27 de Fevereiro o Museu Henrique e Francisco Franco abre portas para a estreia do projecto ‘FENIX’, da artista Rita Vilhena, vencedora da primeira Bolsa de Criação Artística da Câmara Municipal do Funchal. Fátima Spínola, Diana Serrão e Carina Mendonça são as três artistas madeirenses que também integram a apresentação do projecto.

‘FENIX’ é uma criação de pesquisa autobiográfica, onde a partilha é a fonte de inspiração. Um caminho autobiográfico onde o conhecimento passa, não só pelo processo de trabalho, mas, sobretudo, por uma partilha íntima de memórias, onde a história pessoal das quatro artistas representará a história do feminino.

Para além dos registos resultantes das sessões de trabalho entre as artistas, a criação estabelece um diálogo com o próprio espaço, o Museu Henrique e Francisco Franco, local onde se irá realizar a apresentação final deste processo criativo, que se iniciou em Janeiro.

Na sexta-feira, dia 25, pelas 21 horas e no domingo, dia 27, pelas 17 horas, a performance-instalação será realizada no piso térreo do museu. Por fim, no sábado, dia 26, pelas 17 horas, irá ser apresentado um ritual no terraço do museu com o objectivo de criar uma ruptura no dispositivo performance-instalação e accionar o potencial da performance como lugar de cura.

A apresentação do projecto é dirigida a um público com idade superior aos 12 anos. Os bilhetes estão à venda na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias pelo preço unitário de 5 euros.

O Município do Funchal visa, com este tipo de projectos, posicionar-se como uma cidade multidisciplinar, inclusiva, proporcionando a liberdade de criação, tendo como objectivo ajudar os criadores culturais a desenvolver os seus próprios projectos.