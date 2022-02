O preço do gasóleo subiu 19% no ano passado em relação a 2020 e o da gasolina 16%. Feitas as contas os combustíveis custam mais 50 milhões aos madeirenses. Este é o tema que faz manchete no DIÁRIO, onde também explicamos que foram consumidos 133 milhões de litros, no ano passado, na Região.

Na edição deste sábado saiba igualmente que uma obra do Governo em Machico gera embargo e polémica. Troca de palavras entre Ricardo Franco e Pedro Fino extrema posições sobre a construção de um abrigo para autocarros.

Requalificação do Mercado dos Lavradores arranca na segunda-feira é outro dos assuntos em destaque. Praça do peixe vai ter restaurante panorâmico e a obra custa 400 mil euros.



Além de peixe fresco haverá congelado à venda. Foto Rui Silva/ASPRESS

Em matéria de justiça, o Tribunal do Funchal deu como provado que pedófilo de 54 anos cometeu 39 crimes. O homem é assim condenado a seis anos de cadeia por aliciar menores na net.

Por fim, o apoio a agricultores motiva fortes críticas do CDS ao PSD em Santana. Executivo centrista repudia "cínico e hipócrita" autarca social-democrata.

Granizo arruinou colheitas em Santana e secretário fala em "prejuízos diminutos" "Vamos verificar se são assim tão elevados", respondeu Humberto Vasconcelos quando confrontado, esta manhã, com os prejuízos que a tempestade do último sábado provocou no concelho da Costa Norte

