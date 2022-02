Ireneu elogia trabalho de Guerreiro Cardoso como comandante da Zona Marítima da Madeira

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira elogiou, esta tarde, a "forma exemplar como o Comandante [Guerreiro Cardoso] exerceu a sua Missão e enalteceu o papel fundamental da Marinha no apoio à população, em áreas tão diversificadas como o socorro no mar, a segurança de pessoas e bens ou a proteção do meio ambiente".

Ireneu Barreto recebeu o Comandante da Zona Marítima da Madeira, Capitão-de-mar-e-guerra José Luís Guerreiro Cardoso para apresentação de cumprimentos de despedida.

"O Comandante da ZMM cessante aproveitou para fazer uma balanço da sua

Missão, que considerou plenamente sucedida, e aproveitou para salientar

e agradecer todo o suporte institucional que recebeu, do Representante

da República e dos órgãos de governo próprio da Região, bem como a apoio

que sempre sentiu da comunidade e dos meios de comunicação social", indica nota à imprensa.