CS Madeira conquista zona Madeira em voleibol

O Club Sports da Madeira é o vencedor da ‘Série dos Primeiros’ da segunda fase da Zona Madeira do Campeonato Nacional da II Divisão, em voleibol femininos, depois de ter garantido matematicamente o primeiro lugar do grupo, após a vitória de ontem frente à ACD São João por 0-3 (14-25; 11-25; 15-25), em jogo realizado no Pavilhão da Ribeira Brava.

O CS Madeira, após ter conquistado também a primeira fase da competição, tem nesta derradeira fase 9 pontos, fruto de 3 vitórias em 3 jogos realizados e quando falta apenas um jogo nesta segunda fase para a equipa orientada pelo técnico Vagner Aragão, onde terá pela frente, novamente frente à ACD São João, no próximo dia 12 de Fevereiro.

O segundo classificado é o CE Levada que tem 6 pontos, fruto de duas vitórias em quatro jogos realizados. O 3.º classificado é a ACD São João.

O CS Madeira ao vencer a Zona Madeira garantiu o apuramento para a ‘Série dos Primeiros’ da 2.ª Fase do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão, que correspondem aos jogos de acesso à 1.ª Divisão Nacional.

A ‘Série dos Primeiros’ da 2.ª Fase do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão é composta por 6 equipas, as 4 melhores classificadas da 1.ª Fase de Portugal Continental, o representante da R. A. Açores e o representante da R. A. Madeira.

A forma de disputa é todos contra todos, a duas voltas, sendo que o 1.º classificado desta ‘Série dos Primeiros’ é o Campeão Nacional da 2.ª Divisão e ascende à 1.ª Divisão Nacional, e o 2.º classificado irá disputar um play-off, à melhor de 3 jogos, com a equipa classificada em penúltimo lugar da ‘Série dos Últimos’ da 1.ª Divisão, para decidir quem ocupa a última vaga na 1.ª Divisão Nacional.

O início desta 2.ª Fase do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão está prevista para o fim-de-semana de 26 / 27 de Fevereiro de 2022.