Vitória afasta temporariamente Nélson Oliveira por motivos disciplinares

O avançado Nélson Oliveira está temporariamente afastado do plantel do Vitória de Guimarães por "motivos de natureza disciplinar", informou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol, em nota publicada no site oficial.

"O jogador Nélson Oliveira encontra-se temporariamente afastado das atividades do plantel principal por motivos de natureza disciplinar. Por respeito à confidencialidade do processo em curso e aos direitos do atleta, o Vitória Sport Clube não prestará, para já, quaisquer esclarecimentos adicionais sobre esta matéria até à conclusão do mesmo", lê-se na nota.

Ligado ao clube vimaranense desde janeiro de 2024, o ponta de lança internacional português, de 34 anos, somou dois golos e duas assistências em 18 jogos na segunda metade da época 2023/24, seis golos e cinco assistências nas 47 partidas disputadas em 2024/25 e cinco golos nos 32 desafios realizados na temporada em curso.

O contrato do dianteiro natural de Barcelos com os vitorianos termina no final da presente época, em junho.

Formado no Santa Maria, emblema do concelho de Barcelos, no Sporting de Braga, no Bairro da Misericórdia e no Benfica, Nélson Oliveira também representou em Portugal a equipa principal 'encarnada', durante as temporadas 2011/12 e 2014/15, o Rio Ave, na época 2009/10, e o Paços de Ferreira, em 2010/11, sempre por empréstimo das 'águias'.

No estrangeiro, o vice-campeão mundial sub-20 por Portugal, em 2011, representou os espanhóis do Deportivo da Corunha, os franceses do Rennes, os britânicos do Swansea, do Norwich City e do Reading, os gregos do AEK de Atenas e do PAOK de Salónica e os turcos do Konyaspor.