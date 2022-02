Capitão-de-mar-e-guerra Rui Teixeira assume Comando da Zona Marítima da Madeira

Realiza-se amanhã, 18 de Fevereiro, na Praça do Povo, no Funchal, a cerimónia de entrega do Comando da Zona Marítima da Madeira, seguida da tomada de posse do Chefe do Departamento Marítimo da Madeira, Capitão do Porto do Funchal e Capitão do Porto de Porto Santo, Comandante-regional da Polícia Marítima da Madeira, Comandante-local da Polícia Marítima do Funchal e Comandante-local da Polícia Marítima de Porto Santo. Estes cargos vão ser assumidos pelo Comandante Rui Manuel Rodrigues Teixeira, rendendo o Comandante José Luís Guerreiro Cardoso.

A cerimónia será presidida pelo Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, e contará com a presença do Comandante Naval, Vice-almirante Jorge Nobre de Sousa, e do Director-geral da Autoridade Marítima e Comandante-geral da Polícia Marítima, Vice-almirante João Dores Aresta.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai estar também presente .

Nesta cerimónia, as forças em parada serão constituídas por elementos do Comando da Zona Marítima da Madeira, da Capitania do Porto do Funchal e da Capitania do Porto de Porto Santo, do Departamento Marítimo da Madeira, do Comando-local da Polícia Marítima do Funchal e também por militares do navio NRP Mondego, da Marinha Portuguesa.