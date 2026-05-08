Canadá eleva para seis o número de pessoas isoladas no país

As autoridades do Canadá aumentaram hoje para seis o número de pessoas isoladas no país por risco de estarem infetadas pelo hantavírus, após detetar três novos possíveis casos que partilharam um voo com um infetado.

Estes três novos possíveis casos juntam-se aos de outras três pessoas que já se encontram em isolamento no Canadá devido à sua relação com o cruzeiro MV Hondius, onde foi detetado um surto.

Além disto, outros quatro canadianos ainda se encontram a bordo do cruzeiro que se dirige para as Ilhas Canárias, arquipélago espanhol.

A diretora-geral de Saúde Pública do Canadá, Joss Reimer, explicou numa conferência de imprensa que nenhuma das seis pessoas em isolamento naquele país norte-americano apresentou até ao momento sintomas da doença.

"Quero deixar claro que não há evidência de que os indivíduos sem sintomas possam transmitir o hantavírus a outros. No entanto, dado que a doença pode manifestar-se a qualquer momento, continuamos a recomendar que esses indivíduos permaneçam em isolamento até que tenha passado o seu período de risco de desenvolver a doença", acrescentou Reimer.

Reimer adiantou que dos três possíveis casos iniciais, duas pessoas viajaram no MV Hondius, mas abandonaram o navio na semana passada, antes de se conhecer o surto epidemiológico.

Essas duas pessoas, juntamente com um terceiro canadiano, partiram de Joanesburgo, na África do Sul, num voo no qual também viajava uma pessoa infetada por hantavírus.

Os outros três possíveis casos revelados hoje são de pessoas que partilharam um voo diferente, mas também com uma pessoa infetada pela doença.

Reimer também afirmou que a sua agência está em contacto com os quatro canadianos que permanecem no MV Hondius e que nenhum apresenta sintomas da doença.

Um responsável da da Agência de Saúde Pública do Canadá deslocou-se às Ilhas Canárias para apoiar os passageiros canadianos, que, uma vez repatriados para o Canadá, serão sujeitos a controlos e receberão indicações sobre o seu isolamento.