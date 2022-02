Representante da República reconhece papel da Marinha na Madeira

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira recebeu no Palácio de São Lourenço, esta quarta-feira, o recém-nomeado Comandante Naval da Marinha, Vice-Almirante Jorge Nobre de Sousa.

Na ocasião, Ireneu Barreto reconheceu o importante papel que a Marinha vem desempenhando na Madeira ao longo dos anos, aproveitando para desejar ao Comandante Naval as maiores felicidades no desempenho da Missão que lhe foi atribuída.

Na troca de impressões com o Comandante Naval, o Representante da República teve ocasião de ser informado das actividades que a Marinha tem projectadas para a Região no ano que agora se inicia, com especial destaque para a afectação de meios nas acções de defesa da soberania nacional, na fiscalização da zona marítima e no apoio fundamental aos vigilantes da natureza nas Desertas e nas Selvagens.