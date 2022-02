Rui Marote volta a tomar posse como presidente da Associação de Futebol da Madeira

Rui Marote foi novamente empossado presidente da Associação de Futebol da Madeira numa reunião, que se realizou esta tarde, por videoconferência.

A decisão deste órgão vai no sentido da decisão do Tribunal Central Administrativo Sul que considerou não haver impedimento para que Rui Marote se recandidatasse ao cargo. As eleições estiveram envoltas em polémica, uma vez que a lista encabeçada por Elmano Santos considerava que havia impedimentos para que o presidente voltasse a candidatar-se.

Fonte próxima da Candidatura de Elmano Santos diz que é entendimento da candidatura ser este um momento de dar a voz aos clubes que se queiram pronunciar, sendo certo que a credibilidade das decisões da AFM há muito está ferida de legitimidade.

Está ainda a decorrer um recurso no Supremo Tribunal Administrativo.