Académico de Viseu volta a ser de primeira e Torreense vai disputar play-off

O Académico de Viseu está de regresso à elite do futebol português, na qual tinha estado pela última vez em 1998/99, ao empatar sem golos na receção ao Sporting B, na 34.ª e última jornada da II Liga.

Com lotação esgotada no Estádio do Fontelo, e 6.384 adeptos nas bancadas, o empate bastava à formação orientada por Sérgio Fonseca, mas a equipa da casa não se livrou de um grande susto logo aos seis minutos.

Kauã Oliveira rematou forte à entrada da área e a bola embateu no poste direito da baliza defendida por Domen Gril.

Respondeu o Académico de Viseu com duas aproximações perigosas: primeiro, aos 10 minutos, Zamora rematou ligeiramente por cima da baliza e, dois minutos depois, André Clóvis testou a atenção de Diego Callai entre os postes.

O encontro entrou depois numa fase de maior equilíbrio, com ambas as equipas sem excessivas preocupações defensivas, embora até ao intervalo não tenham surgido oportunidades claras de golo.

No reatamento da partida, logo aos 46 minutos, uma rápida transição dos viseenses deixou Zamora isolado frente a Pedro Miguéis, mas o guarda-redes, que rendeu Diego Calai na baliza do Sporting B, fez uma grande defesa.

O guardião 'leonino' voltou a brilhar aos 49 minutos, ao defender um remate de Kharaman, na cobrança de um livre direto ao ângulo superior esquerdo da baliza.

Aos 56 minutos, Pedro Miguéis nada podia fazer após um remate colocado de André Clóvis, mas a bola embateu na barra e no poste, mantendo-se o 'nulo' no marcador.

O Sporting B também ficou perto de marcar, aos 71 minutos, primeiro com Besugo a obrigar Domen Gril a uma defesa de recurso e com a recarga de Manuel Mendonça a ser cortada por Anthony.

Domen Gril voltou a segurar o 'nulo' aos 80 minutos, com uma grande defesa após um cabeceamento de Victor Mendoza.

Com o aproximar do final do jogo, crescia a ansiedade dentro e fora de campo, com os viseenses mais preocupados em não sofrer do que em marcar, acabando por garantir um empate que se tornou obrigatório face ao 4-0 do Torreense ao Vizela.

Torreense cumpriu, mas vai ter de disputar play-off

O Torreense cumpriu a hoje a sua parte ao golear o Vizela por 4-0, mas o empate do Académico de Viseu diante do Sporting B, 0-0, impediu a subida direta à I Liga portuguesa de futebol.

O conjunto de Torres Vedras encerrou a II Liga em igualdade pontual com os viseenses, ambos com 59 pontos, todavia, 'anulado' o critério de desempate de confronto direto (ambas ganharam em casa pela margem mínima), foi a diferença de golos a decidir a promoção e, nessa estatística, o saldo foi mais favorável para o emblema de Viseu (25 face aos 13 dos 'azuis grená').

Relativamente à história do jogo da 34.ª e última jornada da II Liga, Luis Quintero ainda na primeira parte, aos 40 minutos, e Kévin Zohi, João Costinha (de grande penalidade) e Musa Drammeh, aos 63, 74 e 90+3 minutos, respetivamente, na segunda, apontaram os tentos da formação de Torres Vedras.

Com o play-off de subida já garantido, o Torreense sabia que apenas uma derrota do Académico de Viseu diante do Sporting B permitiria a festa da promoção ao escalão máximo, no qual não compete desde 1991/92.

E, apesar de vários dos habituais titulares terem começado o jogo no banco, foram os 'azuis grená' a entrar melhor, com destaque para a tentativa de Luis Quintero, que obrigou Ruly García a uma defesa exigente logo nos instantes iniciais.

Respondeu Thio, a atirar à barra na sequência de um livre à esquerda do ataque, antes de Danilo Ferreira, já aos 35 minutos, protagonizar uma arrancada à direita do ataque e ficar à beira do golo inaugural. Valeu a mancha do guarda-redes vizelense, que nada conseguiu fazer para, volvidos cinco minutos, travar os intentos de Luis Quintero.

Lançado por André Simões, o extremo colombiano fugiu à marcação direta dos defesas adversários e atirou colocado.

Na etapa complementar, a equipa de Luís Tralhão voltou a entrar melhor e confirmou a superioridade com mais três golos.

Aos 63 minutos, o avançado Kévin Zóhi, sem oposição, finalizou da melhor forma um lance individual de Ismail Seydi à esquerda, e, aos 74, foi João Costinha, que tinha entrado instantes antes, a converter com sucesso uma grande penalidade a castigar uma falta de José Sampaio sobre Kévin Zohi.

Já em tempo de compensação, Musa Drammmeh, de cabeça, fechou o resultado.