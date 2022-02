Relações entre Madeira e Açores irão “muito além do campo político”

É com “muito agradado” que o presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Luís Garcia, comenta esta sua visita oficial à Madeira, depois de esta manhã ter visitado a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação – ARDITI, e já neste início de tarde visitado os Parques Eólicos da ENEREEM Energias Renováveis, Lda. – Grupo EEM (Empresa de Electricidade da Madeira).

Razão para reforçar não só o desejo, mas também a convicção que “este estreitamento de relações entre as duas regiões autónomas terá que ir para além do campo político”.

Acompanhado do seu homólogo madeirense, o parlamentar açoriano conclui que a visita à ARDITI permitiu perceber como a cooperação para lá da política também “pode ser feita em imensas áreas”, nomeadamente “com trocas de experiências e com parcerias, algumas que já existem e outras poderão efectivamente efectivar e aprofundar”, defendeu.

O mesmo em relação à área da energia, ao revelar que está “para breve a assinatura de um protocolo com a possível colaboração mais efectiva e mais profunda em troca de experiências”, em particular “em áreas que são fundamentais, como a ciência, a inovação e a energia”, destacou.

Numa era marcada pelas alterações climáticas, considera que urge apostar nestas áreas ao considerar que este mais do que um investimento para o futuro, é um investimento para o presente, face à realidade que ambas as regiões enfrentam na actualidade.

“As duas regiões autónomas têm muito a fazer em termos de mitigar e nos adaptar para essas alterações [climáticas]”, sublinhando que viu na Madeira “bons exemplos daquilo que está a ser feito” neste domínio.

Por isso, mais do que a “satisfação” pelos investimentos que teve oportunidade de ver, entende que estas áreas são também motivo para “reforçar a cooperação” entre os dois arquipélagos.

Declarações à margem da passagem pelos parques eólicos da EEM, localizados no Paul da Serra, onde teve oportunidade de visitar no local um aerogerador de 3 MW pertencente ao Parque Eólico do Loiral II, um dos quatro parques em exploração pela ENEREEM, a empresa com maior capacidade eólica instalada na RAM.

Acompanharam as comitivas o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, e o presidente do Conselho de Administração da Empresa de Electricidade da Madeira, Francisco Taboada.