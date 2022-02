Visita à Madeira do presidente do parlamento dos Açores 'abre um conjunto de portas’

Além do reforço que consolida a desejada cooperação política entre os parlamentos da Madeira e dos Açores, os dois dias “muito profícuos” de visita oficial do presidente da Assembleia Legislativa dos Açores à Madeira resultaram também num “bom impulso” para abrir novos horizontes ao entendimento insular em várias áreas de interesse comum, nomeadamente económico, científico e cultural.

A convicção é assumida pelo presidente do parlamento açoriano, Luís Garcia, depois de já esta noite ter visitado a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação – ARDITI, os Parques Eólicos da ENEREEM Energias Renováveis, Lda. – Grupo EEM (Empresa de Electricidade da Madeira), localizados no Paul da Serra, o Mudas – Museu de Arte Contemporânea da Madeira (Calheta) e a GásLink, a empresa fornecedora do gás natural que já contribui para 20% da produção eléctrica na ilha da Madeira.

Foi já ao princípio da noite, no final da visita que permitiu conhecer com redobrado interesse e entusiasmo toda a cadeia logística de gás natural liquefeito (GNL), entre Portugal Continental e a Região Autónoma da Madeira - transporte, armazenagem e regaseificação de GNL – que Luís Garcia fez o balanço aos dois dias de contactos e visitas oficiais.

“Além de fortalecer a nossa relação em termos políticos, acho que ‘abrimos um conjunto de portas’ em outras áreas, na área económica, na área científica, na área cultural que podem trazer ‘frutos’ para reforçar esta relação entre os Açores e a Madeira. E é esse o objectivo essencial e que acho que foi altamente conseguido”, destacou.

O último acto oficial desta vista acontece esta noite no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira. José Manuel Rodrigues e Luís Garcia assistem ao Concerto aCORDE, inserido no Dia Regional dos Cordofones Madeirenses.