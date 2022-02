ARAE alerta para conjuntos de mesa para crianças com aditivos não autorizados

A Autoridade Regional das Actividades Económicas emitiu um alerta dando conta da possível comercialização na Madeira de um conjunto de mesa para crianças que contém aditivos não autorizados. Estes componentes podem "comprometer a integridade do plástico, causando migração excessiva dos seus constituintes (tóxicos) para os alimentos".

A autoridade regional recebeu um alerta através do sistema de Alerta Rápido para os Géneros Alimentícios e Alimentos para Animais, 'Rapid Alert System for Food and Feed' (RASFF).

Em causa está a presença de 'fibra de bambu' nos produtos identificados (que pode encontrar nas imagens), cujos motivos são de um conhecido desenho animado denominado 'Porquinha Peppa' ou 'Peppa Pig'.

Fabricante: ZICCO TABLEARE CO, LTD (China);

Distribuidor: STOR, S.L. (Espanha);