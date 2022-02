CMF aposta na equidade como novo modelo de gestão para mercados municipais

A vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, disse hoje que o Mercado dos Lavradores começou as obras de requalificação. "Um grande investimento", segundo a autarca, que ultrapassa 450 mil euros e que vai proporcionar melhores condições aos empresários, visitantes e todos aqueles que têm actividades naquele espaço.

De acordo com Cristina Pedra, "impõe-se um modelo de gestão nova nos mercados municipais, com equidade entre quem faz parcerias e as suas actividades comerciais", sempre, contudo, "em concorrência leal".

A vice-presidente da CMF esteve presente na entrega de prémios referentes ao Concurso Regional de Cocktails, da Associação de Barmem da Madeira, que hoje decorreu, no Mercado dos Lavradores, e que apurou os sete representantes da Região, que vão agora participar no Concurso Nacional, a decorrer, no Algarve, entre 1 e 3 de Abril.

Cristina Pedra louvou a iniciativa, por mais uma vez dignificar os profissionais de hotelaria e a imagem turística da Região, bem como a economia, não esquecendo o dinamismo e proactividade da Associação de Barmen, que foram igualmente elogiados.

Por fim, manifestou a "disponibilidade" da autarquia para a apoiar a Associação de Barmen da Madeira, realçando "que tiveram o cuidado", para o Concurso Regional de Cocktails, de comprar as frutas usadas, no Mercado dos Lacv, «numa lógica win/win, que é o que queremos fomentar».