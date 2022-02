CMF informa sobre interrupção do abastecimento de água no Caminho do Palheiro

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa esta quinta-feira que "será necessário interromper o fornecimento de água no Caminho do Palheiro", amanhã, sexta-feira, dia 11 de Fevereiro, "entre as 09h00 e as 13h00, para efectuar intervenções no âmbito da Empreitada de Controlo e Monitorização de Fugas das redes de água associado ao sistema de telegestão existente no Concelho do Funchal – 2ª Fase".

Assim, vão ser estes os arruamentos afectados pela intervenção: Caminho do Palheiro; Impasse 1 do Caminho do Palheiro; Beco da Sociedade; Rua da Pedra Sina; Entrada da Pedra Sina; Caminho do Pasto; Rampa do Caminho do Pasto; Beco do Pasto; Azinhaga do Pasto; Travessa da Quinta do Pasto; Rua Conde Carvalhal; e Ladeira do Farro de Baixo.

Durante essas quatro horas sem água, os munícipes estão assim informados e podem prevenir-se, ainda que a CMF informe "que as Águas do Funchal farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção".