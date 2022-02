Internamentos covid-19 voltam a baixar na Madeira

O número de pessoas internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça infectadas com covid-19 voltou a baixar, seguindo a tendência dos últimos dias.

Até à meia-noite de ontem estavam internados 54 doentes com infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, menos sete do que no dia anterior. Mantêm-se duas pessoas nos Cuidados Intensivos.

Cerca de 28% das pessoas internadas não estão vacinadas contra a covid-19, num total de 15. Com a vacinação completa são, por outro lado, metade das pessoas hospitalizadas, num total de 27. Há 11 que já têm a dose de reforço.

Quanto às idades, mantém-se a prevalência da faixa etária dos maiores de 65 anos, com 34 internados. Ontem estava hospitalizada apenas uma pessoa com menos de 18 anos, menos duas do que no dia anterior.

Não tendo sido registado nenhum óbito associado à covid-19 no dia de ontem, a Região mantém o cumulativo de 185 mortes associadas à covid-19.