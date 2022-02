Madeira regista mais um morte por covid-19

A Madeira registou mais uma morte associada à covid-19.

A Região passa, assim a contabilizar um total de 186 óbitos, conforme dá conta o boletim da internamentos disponibilizado pelo SESARAM.

Até à meia-noite do dia 11 de Fevereiro estavam internados quatro doentes com covid-19 nos cuidados intensivos, mais dois do que no dia anterior. Dois desses doentes têm a vacinação completa e os outros dois não estão vacinados contra a covid-19.

Já na área covid-19 há a registar um total de 48 internados, menos seis do que no dia anterior. De referir que 27 dos doentes internados possuem a vacinação completa, 11 a vacinação de reforço, um a vacinação iniciada e 15 não estão vacinados contra a covid-19.

O total de internamentos nos hospitais é de 610 doentes.