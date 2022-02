Madeira regista mais uma morte associada à covid-19

De acordo com o boletim SESARAM hoje divulgado, até ao final do dia de ontem, 5 de Fevereiro, a Madeira contabilizava mais uma morte associada à covid-19. Trata-se da décima quinta vítima mortal do novo coronavírus em menos de uma semana.

A Região contabiliza 179 óbitos relacionados com a doença, desde o início da pandemia.

O boletim indica ainda que estavam internadas no Hospital Dr. Nélio Mendonça 71 pessoas com covid-19, três das quais nos cuidados intensivos.