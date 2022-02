Madeira com mais um doente covid-19 internado

Mais um doente infectado com a covid-19 foi internado no Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira esta terça-feira, 8 de Fevereiro, indica o Boletim de Internamento hoje divulgado.

De acordo com os dados disponibilizados pelo SESARAM, estão internados, ao todo, no Hospital Dr. Nélio Mendonça 632 doentes, entre os quais 61 infectados com covid-19 na área polivalente de covid-19, destes, dois estão na unidade de cuidados intensivos, menos dois em relação a segunda-feira. Dos internamentos, constam 43 doentes com mais de 65 anos, 16 doentes entre os 18 e os 65 anos, e quatro doentes até aos 17 anos.

Apenas 13 doentes internados não possui vacinação contra a covid-19, os restantes estão vacinados com pelo menos uma dose. A Região mantém os 183 óbitos associados à covid-19.

Confira o boletim do SESARAM