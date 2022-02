Hugo Freitas reforça CS Marítimo

A equipa de seniores masculinos do CS Marítimo, conjunto que milita no Campeonato Nacional da II Divisão, e que relembre-se na próxima temporada será substituida pelo Académico do Funchal, vai contar até final desta temporada com três reforços vindos do Madeira Andebol SAD. Hugo Freitas, habitual número dois de Radule Radulovic na baliza da SAD vai reforçar os ver-rubros que por esta altura da época precisam de apresentar mais argumentos de modo a garantir a permanência. Também os jovens Rodrigo Galvão e Miguel Costa deverão vestir a camisola do Marítimo, opções aliás já apensar no que será a realidade do andebol masculino na próxima época.