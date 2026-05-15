Há 49 anos o Marítimo fez história

Foi há 49 amos que o Marítimo concretizou um dos maiores feitos do futebol e do desporto na Madeira. Pela primeira vez uma equipa do espaço insular português ascendia à I Divisão Nacional do futebol nacional. Aconteceu no dia 15 de Maio de 1977.

Na época, foi o culminar de uma longa caminhada, iniciada quatro anos antes no campo, com a entrada da equipa verde-rubra no Campeonato Nacional da II Divisão, ainda antes da aurora de Abril. Este feito histórico do Marítimo era ainda o fim de uma longa travessia na história do Marítimo e da Madeira, era a afirmação dos plenos direitos do Portugal insular.

Nesse dia, 15 de Maio de 1977, o Marítimo recebeu, no antigo Estádio dos Barreiros, hoje Estádio do Marítimo, a formação do Olhanense. A vitória consagraria o clube verde-rubro na I Divisão Nacional. O estádio estava sobrelotado, calculando-se que cerca de 20 mil pessoas tivessem estado na festa, no que foi a maior enchente de sempre num estádio de futebol na Região. Eram pessoas ávidas da consagração que se estenderam até aos limites do relvado, que se dependuraram nas árvores que então existiam no antigo peão (hoje bancada nascente), nos postes de iluminação, enfim, um pouco por todos os espaços que ainda permitiam a presença de pessoas. E foram muitos os que foram obrigados a ficar fora do estádio.

O Marítimo venceu então o Olhanense por 4-0. Liderados pelo treinador Pedro Gomes, o Marítimo jogou com Amaral na baliza, Olavo, Eduardo Luís, Bira, Rui Gomes, Nelson, Ângelo, o ‘capitão’ Eduardinho, Calisto, Norberto e Arnaldo. Norberto, logo aos 7 minutos de jogo, abriu o marcador, bisando 6 minutos depois para, ainda na primeira parte, Nelson apontar o terceiro golo. Arnaldo, na segunda parte, fecharia a contagem com o quarto golo da partida,

Estava concretizada a subida. O Governo Regional de então decretou feriado regional na segunda-feira seguinte. No Funchal viveram-se momentos indescritíveis de alegria e emoção. Um dia que ficou para a historia da colectividade e do desporto regional.

Hoje, três anos depois, o Marítimo está também em clima de festa. A sua equipa principal de futebol logrou regressar à I Liga do futebol profissional em Portugal, depois da descida dramática em 2023, juntando ainda o título nacional da II Liga. Festa que terá hoje o seu ponto final antes, durante e depois do jogo frente ao Desportivo de Chaves, que marca o encerramento da temporada.