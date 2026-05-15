Nacional vai hoje à escola do Lombo da Guiné

O plantel do CD Nacional vai hoje visitar a Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-Escolar e Creche do Lombo da Guiné, no Arco da Calheta, para receber um 'banho' de carinho e força na luta pela manutenção.

A visita dos jogadores acontece a partir das 16 horas desta sexta-feira, 15 de Maio, pouco mais de 24 horas antes da recepção ao Vitória SC, em jogo a contar para a última jornada da I Liga.

Saliente-se que o CN Nacional ainda luta para não ser apanhado no 'play-off', o que implicaria disputar mais dois jogos de apuramento de que equipa mantém-se ou sobe à I Liga, que poderá muito bem ser o Torreense, finalista da Taça de Portugal e actual 3.º classificado da II Liga.

Ao Nacional bastará vencer, para não deixar qualquer margem de dúvidas, ou mesmo empatar, desde que uma das equipas que está atrás na classificação (Estrela da Amadora e Casa Pia) não ganhe ou faça o mesmo resultado.

O apoio aos jogadores pela comunidade escolar do Lombo da Guiné e da Calheta em geral é notório na frase do cartaz: "Todos queremos o Nacional na primeira liga de futebol!"