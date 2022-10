"Esta foi uma obra do Governo Regional que permitiu o reordenamento da circulação do tráfego"

“Esta foi uma obra do Governo Regional, na ordem de um milhão de euros, que permitiu o reordenamento da circulação do tráfego e a melhoria da segurança rodoviária na zona das Figueirinhas onde se registavam já grandes dificuldades”, disse o deputado Rafael Carvalho no momento da visita do Grupo Parlamentar do PSD à nova Rotunda das Eiras, no Caniço.

A obra foi realizada no âmbito da requalificação da Estrada Regional 204 até à Assomada.

Para os social-democratas, o crescimento da freguesia do Caniço “tornou necessária a reformulação das vias de circulação e dos acessos, de forma a facilitar a deslocação dos residentes".

Foi neste âmbito que, mais uma vez, o Governo Regional interveio no concelho”. Rafael Carvalho

O parlamentar foi perentório ao reiterar que “é o Governo Regional quem mais investe e efetua obra em Santa Cruz, cumprindo com a população e mostrando-se atento às dinâmicas sociais que afectam estas localidades, bem como à necessidade imperativa de a todos garantir segurança e boas acessibilidades”.

Nesta intervenção, e relativamente a matéria rodoviária, o deputado recordou ainda “o compromisso assumido pelo Governo Regional que assegurará nova intervenção na Cancela, numa via municipal que, como tal, está sob a responsabilidade do Município”.

“Tem sido assim, enquanto o actual executivo camarário anuncia o aumento de receitas dos impostos que cobra aos munícipes e nada faz, o Governo cumpre com Santa Cruz”, finalizou.