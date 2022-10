Página do Governo Regional no Facebook está inacessível

A principal página do Governo Regional da Madeira no Facebook encontra-se hoje inactiva. Fonte da Presidência confirmou que os serviços encontram-se “a averiguar” a causa do problema e a procurar restabelecer o mais cedo possível este canal de informação.

Quem procura aceder ao endereço, defronta-se com um aviso do próprio Facebook que informa que “o conteúdo não está disponível neste momento”. A nota da rede social explica que “geralmente, quando isto acontece, significa que os conteúdos foram removidos ou que o respectivo proprietário os partilhou com um grupo restrito de pessoas ou alterou quem os pode ver”.

A 2 de Julho, a página do executivo madeirense no Facebook foi alvo de ciberataque. Os piratas informáticos, aparentemente com origem num país asiático, conseguiram não só assumir o controlo da publicação de conteúdos como também furtaram 500 euros que estavam numa conta associada ao portal. Na sequência desse incidente, o Governo fez queixa-crime contra desconhecidos às autoridades, notificou o Centro Nacional de Cibersegurança e criou uma nova página do Facebook, a qual que está agora inactiva.