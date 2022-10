Albuquerque marca presença em grande arraial no Curaçao

É com particular entusiasmo que o Pastor Morrison, da paróquia de Sufissant, na ilha do Curaçao, lançou um vídeo nas redes sociais apelando à participação da comunidade para a cerimónia eucarística seguido do grande arraial na próxima terça feira nesta ilha do Caribe, motivo para juntar “duas culturas”, anuncia o sacerdote.

É nesta festividade religiosa que estará presente o presidente do Governo Regional e o director regional das Comunidades e Cooperação Externa num acto oficial junto da diáspora madeirense que se estende posteriormente à Venezuela para assinalar a inauguração do Santuário de Fátima nos Altos Mirandinos, em Los Teques.

O programa extenso engloba a visita dos governantes a diferentes cidades venezuelanas a partir de quarta-feira dia em que chega a Caracas.

Logo nesse dia, terá um jantar de recepção na embaixada de Portugal a convite do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, o madeirense Paulo Cafôfo.

No dia seguinte, na quinta, logo pela manhã Albuquerque desloca-se a Los Teques para presidir à inauguração do tempo que religioso.

Um momento solene em que participam várias autoridades locais e religiosas, entre os quais o cardeal Baltazar Porras e muitos bispos de vários pontos da diocese.